La Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente lograron recuperar una motocicleta denunciada recientemente como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento que en una mujer habría sufrido el accionar
delictivo, de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo
que posibilitó en inmediaciones de la plaza Majul recuperar una motocicleta
-marca Honda modelo Wave 110c.c-la cual habría sido denunciada como sustraída.
Al respecto, la motocicleta fue trasladada a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.