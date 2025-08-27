Lavalle: Tras tareas investigativas la Policía recuperó elementos robados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Lavalle en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante diversas tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto hurto- registrado en esa localidad.
Por el hecho, los citados
efectivos lograron finalmente en la jornada de ayer 26-08-25 recuperar los
elementos denunciados como sustraídos, siendo una hidrolavadora y tres reel.
Al respecto, los elementos
recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada comisaria donde se continúan con las diligencias del caso.