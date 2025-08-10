Menor de 13 años murió tras un siniestro vial en Esquina

Según la información obtenida, el
hecho se habría registrado alrededor de las 23:00 horas, y tuvo como
protagonistas a una motocicleta –marca Honda de 190cc- el cual era guiado por
un menor de 13 años edad, quien tenía como acompañante a una mujer de 36 años,
y por otra parte un vehículo automotor –marca Peugeot Partner, conducido por un
hombre mayor de edad.
A consecuencia del siniestro, el
menor falleció en el lugar, en tanto que la mujer fue trasladada hasta el
hospital local, donde tras ser examinada se determinó que posee lesiones de
carácter graves.
Por el hecho, en el lugar se
llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia
se continúan con los trámites correspondientes, con intervención de la Unidad
Fiscal de Investigación.