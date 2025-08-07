Monte Caseros: Entró a robar en una vivienda, apuñaló a una mujer y terminó preso

Tras el hecho, el hombre al ser
descubierto, huyo del lugar rápidamente, brindando características del presunto
autor del hecho, en tanto, la mujer lesionada fue auxiliada y trasladada al
hospital local para su atención médica.
En ese marco, de forma inmediata,
personal de la Comisaría de distrito Primera de Monte Caseros inició un intenso
trabajo de investigación en conjunto con las demás Comisarías y División
investigación de Labougle, lo que posibilitó individualizar al presunto autor,
por lo que en horas de la noche, y tras diligenciar una orden de allanamiento
en una vivienda ubicada por calle Atamañuk y Caa Guazú, procedieron a la
detención de un hombre de 37 años de edad, y el secuestro de elementos
presuntamente relacionados a la causa.
Al respecto, el detenido y lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno,
desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.