jueves, 7 de agosto de 2025

Monte Caseros: Entró a robar en una vivienda, apuñaló a una mujer y terminó preso

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas de la noche de ayer, cerca de las 18.00 hs en inmediaciones de calle Plácido Martínez al 300, una mujer de 75 años de edad, habría resultado con lesiones compatibles con las producidas por un arma blanca, las cuales presuntamente habrían sido provocadas por un hombre, quien habría ingresado al domicilio con aparentes intenciones delictivas, y cuya acción fue advertida por la hermana de la mujer lesionada.

Tras el hecho, el hombre al ser descubierto, huyo del lugar rápidamente, brindando características del presunto autor del hecho, en tanto, la mujer lesionada fue auxiliada y trasladada al hospital local para su atención médica.

En ese marco, de forma inmediata, personal de la Comisaría de distrito Primera de Monte Caseros inició un intenso trabajo de investigación en conjunto con las demás Comisarías y División investigación de Labougle, lo que posibilitó individualizar al presunto autor, por lo que en horas de la noche, y tras diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada por calle Atamañuk y Caa Guazú, procedieron a la detención de un hombre de 37 años de edad, y el secuestro de elementos presuntamente relacionados a la causa.

Al respecto, el detenido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.