Monte Caseros: La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la
Comisaría de Distrito Segunda de Monte Caseros, en colaboración con la unidad
fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho
delictivo, finalmente en la jornada de ayer 16-08-25, lograron recuperar una
motocicleta que presuntamente habría sido denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es
por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación,
con un amplio rastrillaje por diferentes zonas, lo que posibilitó en calles
Juan Pujol y Las Heras de dicha Localidad, localizar y demorar al presunto
autor, un joven de 20 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta
-marca Guerrero modelo DL110c.c-, la cual habría sido denunciada como
sustraída, por lo que se procedió a su secuestro preventivo bajo las
formalidades legales correspondientes.
El demorado junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.