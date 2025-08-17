Monte Caseros: Demoran a un sujeto y secuestran automóvil vinculado a una causa judicial

En la jornada del viernes 15-08-25, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Tercera de Monte Caseros junto al personal de la D.I.C de Labougle y G.T.O. de San Francisco, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, demoro a un hombre y secuestro un automóvil que presuntamente serian de interés a la causa que se investiga.
Los distintos trabajos de
investigación posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en un
domicilio ubicado por calle Entre Ríos al N° 1.200 aproximadamente de esa
ciudad, lugar donde lograron la demora de un hombre de 28 años de edad, además
en la oportunidad se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes
un automóvil -marca Volkswagen modelo Gol-, el cual estaría relacionado a la
causa que se investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.