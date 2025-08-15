Mujer grave tras choque entre moto y bicicleta en Goya

En la tarde de ayer 14-08-25,
efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Goya, habrían
tomado conocimiento de un siniestro vial, teniendo como protagonistas a una
motocicleta y una bicicleta, resultando una persona con graves lesiones.
El suceso ocurrió aproximadamente
siendo las 19:30horas, por Ruta Provincial N° 27 en cercanías al acceso de
dicha ciudad, lugar donde por causas y circunstancias que aún se investigan
habrían colisionado una motocicleta – marca Yamaha YBR 125cc.- conducida por un
hombre – de 35 años de edad- y una bicicleta, guiada por una mujer – de 49 años
de edad-. A consecuencia de las lesiones, fueron auxiliados y trasladados al
hospital local, donde posteriormente determinaron que la mujer presenta
lesiones de carácter grave.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, en tanto en la citada dependencia se continuaron con los trámites correspondientes.