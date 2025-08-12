martes, 12 de agosto de 2025

Murió un motociclista que estaba internado tras un siniestro vial

Ayer 11-08-25, en el Hospital Escuela de esta ciudad, lamentablemente se produjo el deceso de un joven de 22 años de apellido Borba, que se encontraba internado en el hospital escuela, tras protagonizar un siniestro vial con la motocicleta que conducía.

Conforme a las primeras diligencias, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Sexta urbana, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12, en cercanías a la Eragia se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas, –marca Bajaj Dominar de 400cc- la cual era conducida por una mujer de apellido Rodas -36- y otra de marca Zanella RX de 200cc- conducida por el joven de apellido Borba.

A consecuencia del siniestro, ambos fueron trasladados hasta el Hospital Escuela, donde lamentablemente se produjo el deceso del joven de 22 años.

Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.