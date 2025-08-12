Murió un motociclista que estaba internado tras un siniestro vial

Conforme a las primeras
diligencias, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Sexta
urbana, tomaron conocimiento que por Ruta Nacional N° 12, en cercanías a la
Eragia se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias
que se tratan de establecer, colisionaron dos motocicletas, –marca Bajaj
Dominar de 400cc- la cual era conducida por una mujer de apellido Rodas -36- y
otra de marca Zanella RX de 200cc- conducida por el joven de apellido Borba.
A consecuencia del siniestro,
ambos fueron trasladados hasta el Hospital Escuela, donde lamentablemente se
produjo el deceso del joven de 22 años.
Al respecto, en la citada
comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la
Unidad Fiscal de Investigación.