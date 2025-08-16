Operativos de contralor en San Luis del Palmar: La Policía recuperó una bicicleta robada

Mediante un operativo de contralor, la policía logró recuperar una bicicleta qué fuera denunciada como sustraida.
En la jornada de ayer 15-08-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito San Luis, trabajando con su brigada operativa, realizaron operativos de contralor de manera móvil, lo que posibilito localizar y secuestrar una bicicleta qué fuera previamente denunciada como sustraida.
El procedimiento fue concretado en horario nocturno, donde el ocupante al ver el móvil policial se desprendió del rodado y emprendió su huida corriendo, al parecer se trató de un menor de edad.
Al respecto, la bicicleta fue secuestrada y remitida a la citada Comisaria, donde una vez de efectuarse todo los tramites y por orden fiscal se procedió a restituirle a su legítimo propietario.