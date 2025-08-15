Paso de la Patria: La Policía localizó una camioneta con pedido de secuestro

El procedimiento fue realizado cerca de las 01:00 horas, por calles Formosa y Sarmiento, donde personal municipal intentó identificar a los ocupantes de una camioneta – marca Volkswagen Amarok- quien era conducida por una persona que realizaba maniobras peligrosas y al notar la presencia de las autoridades abandonó la misma en la vía pública, por lo que al llegar al lugar, los citados efectivos realizaron las correspondientes averiguaciones en la base de datos, resultando la misma poseer un pedido de secuestro, siendo posteriormente resguardada preventivamente.
El vehículo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.