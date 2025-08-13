Paso de los Libres: Inventó el robo de su auto, vendió varias partes y fue demorado por la Policía

El presunto hecho denunciado, se habría producido tiempo
atrás, cuando un hombre alertó que habría sufrido la sustracción de su
automóvil –marca Fiat siena-.
Ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías
junto a la autoridad fiscal, iniciaron un intenso trabajo de investigación y
localización, para lo cual, implementaron distintos operativos y múltiples
diligencias, analizando diversas cámaras de seguridad, lo que finalmente
posibilitó descartar la hipótesis del ilícito.
Posteriormente y en ese marco, continuando con las
diligencias investigativas, procedieron a la inspección de un taller mecánico,
donde se determinó que el rodado habría sido dejado allí, para su posterior
desarme, y algunas partes ya habrían sido vendidas, todo lo cual se puso en
conocimiento de la autoridad judicial interviniente.
Al respecto, se procedió al secuestro del chasis del rodado, continuando con las diligencias de rigor que corresponden.