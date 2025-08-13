miércoles, 13 de agosto de 2025

Paso de los Libres: Inventó el robo de su auto, vendió varias partes y fue demorado por la Policía

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de los Libres, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, con la valiosa cooperación de personal de la división investigaciones dependientes de la Unidad Regional N° 4 Paso de los Libres, luego de un intenso trabajo de investigación, lograron esclarecer un hecho que finalmente resultó ser ficticio, el cual se trataría de una falsa denuncia.

El presunto hecho denunciado, se habría producido tiempo atrás, cuando un hombre alertó que habría sufrido la sustracción de su automóvil –marca Fiat siena-.

Ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías junto a la autoridad fiscal, iniciaron un intenso trabajo de investigación y localización, para lo cual, implementaron distintos operativos y múltiples diligencias, analizando diversas cámaras de seguridad, lo que finalmente posibilitó descartar la hipótesis del ilícito.

Posteriormente y en ese marco, continuando con las diligencias investigativas, procedieron a la inspección de un taller mecánico, donde se determinó que el rodado habría sido dejado allí, para su posterior desarme, y algunas partes ya habrían sido vendidas, todo lo cual se puso en conocimiento de la autoridad judicial interviniente.

Al respecto, se procedió al secuestro del chasis del rodado, continuando con las diligencias de rigor que corresponden.