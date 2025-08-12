Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta robada

Del hecho tomaron conocimiento el
pasado 10-08-25, cuando un hombre alerto que habría sufrido la sustracción de
su motocicleta que se encontraba estacionada en inmediaciones de calles
Rivadavia y Gral. Madariaga en la ciudad de Paso de los Libres.
Ante tal circunstancia y al tomar
conocimiento del hecho, los citados policías en colaboración con la unidad
fiscal interviniente, iniciaron un intenso trabajo de investigación, e incluyó
la observación de cámaras de seguridad, lo que posibilitó a los investigadores
individualizar a los presuntos autores, tratándose de dos jóvenes de 27 años de
edad.
Posteriormente y siguiendo la
línea investigativa, se constituyeron en un domicilio ubicado en cercanías de
calle Bartolomé Mitre al 300, lugar donde estas personas habrían dejado la
motocicleta –marca Motomel B110-, la cual fue entregada por la moradora del
inmueble y quien presuntamente desconocía la procedencia del rodado.
La motocicleta recuperada fue
puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la
citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.