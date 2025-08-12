martes, 12 de agosto de 2025

Paso de los Libres: La Policía recuperó una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de los Libres, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a la sustracción de una motocicleta, finalmente lograron recuperaron dicho rodado e identificaron a los presuntos autores.

Del hecho tomaron conocimiento el pasado 10-08-25, cuando un hombre alerto que habría sufrido la sustracción de su motocicleta que se encontraba estacionada en inmediaciones de calles Rivadavia y Gral. Madariaga en la ciudad de Paso de los Libres.

Ante tal circunstancia y al tomar conocimiento del hecho, los citados policías en colaboración con la unidad fiscal interviniente, iniciaron un intenso trabajo de investigación, e incluyó la observación de cámaras de seguridad, lo que posibilitó a los investigadores individualizar a los presuntos autores, tratándose de dos jóvenes de 27 años de edad.

Posteriormente y siguiendo la línea investigativa, se constituyeron en un domicilio ubicado en cercanías de calle Bartolomé Mitre al 300, lugar donde estas personas habrían dejado la motocicleta –marca Motomel B110-, la cual fue entregada por la moradora del inmueble y quien presuntamente desconocía la procedencia del rodado.

La motocicleta recuperada fue puestas a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.