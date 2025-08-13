Paso de los Libres: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras un intenso trabajo de investigación, lo que
posibilitó diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en
Pasaje Santa Cruz y Alfredo Palacio de esa Cuidad, lugar donde lograron la
demora del presunto autor, un joven de 19 años de edad y secuestraron de entre
sus pertenencias varios elementos como ser: prendas de vestir (pantalón,
campera y par de zapatillas), un teléfono celular -marca Motorola modelo Moto
G-, una billetera de cuero, un reloj, un mate, una bombilla, una electro sierra
-marca Lusqtoff-, una pulidora -marca Ford-, un cepillo -marca Makita-, y una
lustradora, los cuales seria de interés a causas que se investigan siendo estos
denunciados como sustraídos.
El demorado junto a todo lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.