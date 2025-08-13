miércoles, 13 de agosto de 2025

Paso de los Libres: Tras allanamiento la Policía recuperó varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres junto al personal Brigada de Investigaciones y con al Apoyo del Grupo G.R.I.M., en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a causas que se investigan, lograron diligenciar una orden de allanamiento donde demoraron al presunto autor y el secuestro de varios elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras un intenso trabajo de investigación, lo que posibilitó diligenciar una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Santa Cruz y Alfredo Palacio de esa Cuidad, lugar donde lograron la demora del presunto autor, un joven de 19 años de edad y secuestraron de entre sus pertenencias varios elementos como ser: prendas de vestir (pantalón, campera y par de zapatillas), un teléfono celular -marca Motorola modelo Moto G-, una billetera de cuero, un reloj, un mate, una bombilla, una electro sierra -marca Lusqtoff-, una pulidora -marca Ford-, un cepillo -marca Makita-, y una lustradora, los cuales seria de interés a causas que se investigan siendo estos denunciados como sustraídos.

El demorado junto a todo lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.