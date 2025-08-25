Peatón grave tras ser atropellado por un automovilista que se fugó y fue atrapado

El siniestro vial tuvo lugar en horas de la mañana de ayer, pasadas las 06:00 horas, cuando efectivos policiales de la Comisaría Segunda de Curuzú Cuatiá, tomaron conocimiento de un siniestro vial por calles Presidente Perón y Rotary club, donde una persona resultó con lesiones de carácter graves.
Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un hombre peatón de 32 años de edad, quien por causas que se tratan de determinar habría sido colisionado por un vehículo.
Tras el siniestro vial, el conductor se dio a la fuga y tras un rápido y eficaz accionar, lograron localizar al automóvil partícipe, e identificaron a su conductor, un joven mayor de edad.
En tanto, el peatón fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de carácter graves, en tanto, en el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal en turno. Fuente: www.radiodos.com.ar