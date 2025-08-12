Perugorría: Tras varios allanamientos la Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

Efectivos policiales de la
División investigaciones de la ciudad de Curuzu Cuatia y con la valiosa
colaboración de la Comisaría de Distrito Perugorría, en el marco de labores de
investigación desplegadas relacionadas a un legajo de investigación que se encuentra
en trámite, tras diligenciar tres órdenes de allanamientos, secuestraron
diversas herramientas y una motocicleta que registraba pedido de secuestro por
hallarse denunciada como sustraída.
Los distintos trabajos de
investigación desplegadas, primeramente, cuando personal de la División
investigaciones de la ciudad de Curuzu Cuatia realizaban operativos en la
localidad de Perugorria donde se procedió a la identificación de un vehículo
automotor -marca Toyota Corolla-, el cual era conducido por un hombre, quien no
detuvo su marcha al solicitarlo, siendo demorado posteriormente demorado y
procedieron al secuestro del rodado, ya que no pudo justificar su accionar.
Seguidamente y en el marco de
labores de investigación, en la tarde de ayer 11-08-25 diligenciaron tres
órdenes de allanamientos, dos realizado por dicha división y la restante por
personal de la Cría de Perugorría. Los primeros realizados en Paraje Vaca Pasó,
donde procedieron al secuestro de dos amoladoras, un taladro, una valija con
herramientas, un motor de hormigonera, que interesarían en la causa que se
investiga. Así mismo, se secuestró por cuerda separa, una motocicleta -marca
Honda twister 250cc- sin dominio, que luego de verificar las numeraciones de
motor y cuadro, este arrojó como resultado q poseería pedido de secuestro, por
hallarse denunciada como sustraída en la ciudad autónoma de Bs. As., del año
2023.
El demorado y lo secuestrado, fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.