martes, 12 de agosto de 2025

Perugorría: Tras varios allanamientos la Policía recuperó una moto robada, hay un demorado

La Policía tras diligenciar tres órdenes de allanamientos, procedieron al secuestro de herramientas que fueran solicitados en el oficio, y una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Existe un hombre demorado.

Efectivos policiales de la División investigaciones de la ciudad de Curuzu Cuatia y con la valiosa colaboración de la Comisaría de Distrito Perugorría, en el marco de labores de investigación desplegadas relacionadas a un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar tres órdenes de allanamientos, secuestraron diversas herramientas y una motocicleta que registraba pedido de secuestro por hallarse denunciada como sustraída.

Los distintos trabajos de investigación desplegadas, primeramente, cuando personal de la División investigaciones de la ciudad de Curuzu Cuatia realizaban operativos en la localidad de Perugorria donde se procedió a la identificación de un vehículo automotor -marca Toyota Corolla-, el cual era conducido por un hombre, quien no detuvo su marcha al solicitarlo, siendo demorado posteriormente demorado y procedieron al secuestro del rodado, ya que no pudo justificar su accionar.

Seguidamente y en el marco de labores de investigación, en la tarde de ayer 11-08-25 diligenciaron tres órdenes de allanamientos, dos realizado por dicha división y la restante por personal de la Cría de Perugorría. Los primeros realizados en Paraje Vaca Pasó, donde procedieron al secuestro de dos amoladoras, un taladro, una valija con herramientas, un motor de hormigonera, que interesarían en la causa que se investiga. Así mismo, se secuestró por cuerda separa, una motocicleta -marca Honda twister 250cc- sin dominio, que luego de verificar las numeraciones de motor y cuadro, este arrojó como resultado q poseería pedido de secuestro, por hallarse denunciada como sustraída en la ciudad autónoma de Bs. As., del año 2023.

El demorado y lo secuestrado, fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.