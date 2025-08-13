Qué dijo Tassano tras derrumbarse el estadio de Regatas

"Lo importante es que no hay ningún herido", valoró el presidente de Regatas Corrientes, Eduardo Tassano, tras el derrumbe que sufrió el estadio de la institución situada en el Parque Mitre.
Por medio de un video publicado en sus redes sociales, Tassano expresó su tristeza e impotencia por el lamentable hecho que se registró en horas de la siesta de este miércoles. "Es un momento que estábamos haciendo varios trabajos de infraestructura del club. Estamos muy dolidos, pero ya estamos trabajando activamente para recuperar nuestro estadio", expresó el también intendente de la capital correntina.
Luego, agradeció por la colaboración de los policías y bomberos, como así también al gobernador Gustavo Valdés, quien -según informó- ya se comprometió a dar una mano para solucionar el grave daño que sufrió el club emblemático de la ciudad.