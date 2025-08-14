Rápido accionar: La Policía recuperó una moto robada en San Luis del Palmar

Una comitiva policial comandada por el Comisario SOSA CRIATIAN, Jefe de Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, trabajando con su brigada investigativa y efectivos del Área de Investigación Criminal Unidad Regional Uno, lograron en la jornada de esta madrugada recuperar una motocicleta honda wave de 110 cc. que fuera denunciada como sustraida.
El procedimiento fue concretado mediante una paciente tarea investigativa y un estratégico despliegue policial diagramado por el mencionado Jefe, que inicialmente había comenzado en un seguimiento controlado, donde el supuesto autor abordo del rodado había empezado su huida al ver el móvil policial, como esta eventualidad se dio dentro del pueblo, con la finalidad de evitar suceda un mal mayor, la policía opto por deponer del seguimiento y adoptó inmediatamente un operativo cerrojo en todas las áreas de la localidad, lo que permitió encontrar abandonado el rodado en cuestión. Lo que se presume es que el sospechoso se vio forzado a desprenderse del vehículo, debido a la redada policial. Es de destacar que ya se tiene identificado al supuesto autor.
Al respecto la motocicleta fue remitido a la Comisaría, donde fue puesta a disposición de la justicia. En estos momentos se están llevando a cabos los tramites de rigor.