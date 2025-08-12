Recuperaron elementos robados en Paso de la Patria

La Comisaría Paso de la Patria recuperó dos televisores que habían sido sustraídos de una cabaña en alquiler. El propietario, señor Villalba, se presentó en la dependencia y reconoció los elementos como los que habían sido robados.
El señor Villalba manifestó que los televisores habían sido sustraídos tras violentar una ventana de la cabaña.
La guardia de prevención junto a la D.I.C. policial, habían secuestrado los televisores en recorridas de prevención el día viernes pasado.
El señor Villalba reconoció los televisores y se mostró agradecido y conforme con el trabajo del personal policial.
Se continúa con la investigación para determinar al supuesto autor del delito, quien ya estaría identificado.