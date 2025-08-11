Robó una batería y terminó preso

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 11-08-25, cerca de las 03:20 horas, encontrándose de recorrida en el ámbito de su sector asignado, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que un sujeto de identidad desconocida aparentemente estaría intentado sustraer elementos de un vehículo estacionado en la vía pública.
Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados
efectivos se dirigieron al lugar, donde metros más adelante lograron la demora
e identificación de un hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una
batería -marca Arcle-, de la cual no supo justificar su propiedad y según las
primeras averiguaciones la misma presuntamente habría sido sustraída momentos
antes, por lo que se procedió al secuestro preventivo bajo las formalidades
legales correspondientes.
Al respecto, el demorado y lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado hasta la citada Dependencia Policial donde se prosiguen con las diligencias del caso.