San Luis del Palmar: Tras una paciente investigación la Policía recuperó una bicicleta robada

Efectivos policiales de la Brigada de Investigación de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, en torno a un legajo judicial que se encuentra en trámite, logró recuperar una bicicleta qué fuera previamente denunciada como sustraida.
El procedimiento fue concretado en horario nocturno, tras efectuar un amplio despliegue policial en zona denominado "el bajo" de dicha localidad, donde los mencionados efectivos hallaron la bicicleta oculto entre malezas, cercano a la propiedad donde habitaria una persona mayor de edad, que se hallaria vinculado al hecho.
Al respecto el referido rodado fue puesto a disposición de la justicia y posteriormente restituido al legítimo propietario.