lunes, 11 de agosto de 2025

San Miguel: Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer 10-08-25, personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito San Miguel, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo registrado en esa localidad, mas precisamente en el Paraje Caimán de esa localidad.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron recuperar elementos relacionados a la causa, siendo un ventilador, una pava eléctrica de aluminio, dos mates porongo, una bombilla de alpaca, un termo, dos anteojos de sol, una soga y seis machetes; así también aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien en principio y según las investigaciones efectuadas guardaría relación con el hecho.

La persona aprehendida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo los tramites al respecto. 