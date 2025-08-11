San Miguel: Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron recuperar elementos relacionados a la causa,
siendo un ventilador, una pava eléctrica de aluminio, dos mates porongo, una
bombilla de alpaca, un termo, dos anteojos de sol, una soga y seis machetes; así
también aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien en principio y según las
investigaciones efectuadas guardaría relación con el hecho.
La persona aprehendida y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo los tramites al respecto.