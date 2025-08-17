San Miguel: Recuperan un caballo robado, hay un demorado

En la jornada de ayer 16-08-25, efectivos policiales de la Seguridad Rural y Ecológica de la Localidad de Caa Cati, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, en un domicilio de la Localidad de San Miguel, aprendieron a un hombre y secuestraron un animal equino que presuntamente seria de interés a la causa que se investiga.
Los distintos trabajos de
investigación posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en un
domicilio ubicado en Paraje Yatayty Poy de San Miguel, para lo cual contaron
con la valiosa colaboración del personal policial de esta Localidad, lugar donde
lograron la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, además se secuestró
bajo las formalidades legales correspondientes un animal equino.
El aprehendido junto a lo
secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladado a la dependencia policial de la Localidad de Caa Cati, donde
se prosigue con los tramites del caso.