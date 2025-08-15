viernes, 15 de agosto de 2025

Sauce: Demoran a dos personas y recuperan animales robados de un campo

El Miércoles 13-08-25, efectivos policiales dependientes de la Policía Rural y Ecológica de Sauce en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -abigeato- registrado en esa localidad y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento, logrando en la oportunidad secuestrar dos corderos y aprehender a dos personas mayores de edad, presuntamente involucrados con el hecho.

El procedimiento, lo llevaron a cabo por Ruta Provincial N° 23 –en una chacra de la zona oeste- lugar donde lograron hallar y secuestrar un cordero (vivo) y otra res completa del mismo animal, asimismo, identificaron y aprehendieron a dos hombres mayores de edad quienes –según las tareas investigativas efectuadas- estarían relacionados con el hecho que se investiga.

Al respecto, ambos aprehendidos y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la alcaidía de la Ciudad de Curuzú Cuatiá donde se llevan a cabo las diligencias del caso.