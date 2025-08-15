Sauce: Demoran a dos personas y recuperan animales robados de un campo

El Miércoles 13-08-25, efectivos
policiales dependientes de la Policía Rural y Ecológica de Sauce en
colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas
investigativas en relación a un hecho delictivo -abigeato- registrado en esa
localidad y por el cual diligenciaron una orden de allanamiento, logrando en la
oportunidad secuestrar dos corderos y aprehender a dos personas mayores de
edad, presuntamente involucrados con el hecho.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo por Ruta Provincial N° 23 –en una chacra de la zona oeste- lugar donde
lograron hallar y secuestrar un cordero (vivo) y otra res completa del mismo
animal, asimismo, identificaron y aprehendieron a dos hombres mayores de edad
quienes –según las tareas investigativas efectuadas- estarían relacionados con
el hecho que se investiga.
Al respecto, ambos aprehendidos y
lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta
la alcaidía de la Ciudad de Curuzú Cuatiá donde se llevan a cabo las
diligencias del caso.