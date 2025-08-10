Secuestran una motocicleta vinculada a una estafa, hay un demorado

En la noche del viernes 08-08-25,
efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Delitos Complejos
e Informáticos, momentos en que realizaban recorridas de prevención de
ilícitos, lograron el secuestro preventivo de una motocicleta de 110 cc, la
cual estaría presuntamente relacionada a una causa que se investiga.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos en inmediaciones de Avenida Colon y calle Irala de
esta ciudad, momentos en que identificaron a un hombre mayor de 27 años de
edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta –marca Honda Wave-, la cual
–según las características y las investigaciones realizadas guardaría relación
con un hecho por supuesta estafa que se encuentra en trámite; así también
identificaron y demoraron al conductor del rodado.
La persona demorada y la motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la citada Dirección a fin de continuar con las diligencias del caso.