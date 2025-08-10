domingo, 10 de agosto de 2025

Secuestran una motocicleta vinculada a una estafa, hay un demorado

En la noche del viernes 08-08-25, efectivos policiales dependientes de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos, lograron el secuestro preventivo de una motocicleta de 110 cc, la cual estaría presuntamente relacionada a una causa que se investiga.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos en inmediaciones de Avenida Colon y calle Irala de esta ciudad, momentos en que identificaron a un hombre mayor de 27 años de edad, quien circulaba a bordo de una motocicleta –marca Honda Wave-, la cual –según las características y las investigaciones realizadas guardaría relación con un hecho por supuesta estafa que se encuentra en trámite; así también identificaron y demoraron al conductor del rodado.

La persona demorada y la motocicleta secuestrada fueron trasladados hasta la citada Dirección a fin de continuar con las diligencias del caso.