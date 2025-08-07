Semana de la Policía: Realizaron charlas informativas sobre seguridad e investigación policial en el Circulo de Oficiales

En la mañana de hoy 07-08-25, en las instalaciones del Circulo de Oficiales de la Policía de Corrientes y siguiendo con las actividades previstas por la semana del Día de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo charlas tipo conversatorias sobre Seguridad y otras temáticas relacionadas a la historia de la investigación policial, cuyas disertaciones estuvieron a cargo de destacados Oficiales Superiores en situación de retiro y que ocuparon importantes cargos y con vasta trayectoria en nuestra Institución; Crio. Gral. ®Osvaldo de los Santos García, actual subsecretario de Seguridad; Crio. Mayor® Lic. Transito Ramírez y el Crio. Inspector ®Eduardo Ortigoza, siendo el coordinador de esta actividad el Crio. Mayor ® Ángelo Fernández.
De las charlas participaron
distintos oficiales superiores, jefes, y oficiales subalternos de distintas
áreas de la Institución, y además cadetes de la escuela de Policía y del
Servicio Penitenciario entre otros.
En la oportunidad se abordaron
distintos temas relacionados a la rica historia de la Policía de la Provincia
de Corrientes, principalmente algunas áreas y aspectos importantes, como ser la
formación, investigación y disciplina.