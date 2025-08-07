jueves, 7 de agosto de 2025

Semana de la Policía: Realizaron charlas informativas sobre seguridad e investigación policial en el Circulo de Oficiales

En la mañana de hoy 07-08-25, en las instalaciones del Circulo de Oficiales de la Policía de Corrientes y siguiendo con las actividades previstas por la semana del Día de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo charlas tipo conversatorias sobre Seguridad y otras temáticas relacionadas a la historia de la investigación policial, cuyas disertaciones estuvieron a cargo de destacados Oficiales Superiores en situación de retiro y que ocuparon importantes cargos y con vasta trayectoria en nuestra Institución; Crio. Gral. ®Osvaldo de los Santos García, actual subsecretario de Seguridad; Crio. Mayor® Lic. Transito Ramírez y el Crio. Inspector ®Eduardo Ortigoza, siendo el coordinador de esta actividad el Crio. Mayor ® Ángelo Fernández.

De las charlas participaron distintos oficiales superiores, jefes, y oficiales subalternos de distintas áreas de la Institución, y además cadetes de la escuela de Policía y del Servicio Penitenciario entre otros.

En la oportunidad se abordaron distintos temas relacionados a la rica historia de la Policía de la Provincia de Corrientes, principalmente algunas áreas y aspectos importantes, como ser la formación, investigación y disciplina.