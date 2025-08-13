miércoles, 13 de agosto de 2025

Terminaron presos tras robar un alambrado

En horas de la madrugada de hoy 13-08-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo sexta urbana y con la colaboración de otras dependencias, en un rápido y eficaz accionar, tras una persecución lograron aprehender a dos personas cuando llevaban unas mallas de alambre que fueran sustraídas recientemente.

El procedimiento lo realizaron las mencionadas policías, pasadas las 00:30 horas, luego de ser alertados por el sistema integral de seguridad 911, que personas de identidad desconocida se hallaban en inmediaciones del predio del aeropuerto, sustrayendo tejidos de alambres.

Ante tal circunstancia, de forma inmediata se dirigen al lugar, con la colaboración de personal del GRIM IV y del comando de patrullas, hallándose por colectora de Ruta Nacional N°12, visualizan a dos personas trasladando mallas en una motocicleta, hasta que los mismos ingresaron por calle 21, y al llegar al domicilio de uno de ellos, arrojaron la motocicleta junto con las mallas e intentaron darse a la fuga, siendo igualmente alcanzados y aprehendidos en el lugar, tratándose de dos hombres de 23 y 35 años de edad.

Los aprehendidos fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.