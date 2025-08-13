Terminaron presos tras robar un alambrado

El procedimiento lo realizaron
las mencionadas policías, pasadas las 00:30 horas, luego de ser alertados por
el sistema integral de seguridad 911, que personas de identidad desconocida se
hallaban en inmediaciones del predio del aeropuerto, sustrayendo tejidos de
alambres.
Ante tal circunstancia, de forma
inmediata se dirigen al lugar, con la colaboración de personal del GRIM IV y
del comando de patrullas, hallándose por colectora de Ruta Nacional N°12,
visualizan a dos personas trasladando mallas en una motocicleta, hasta que los
mismos ingresaron por calle 21, y al llegar al domicilio de uno de ellos,
arrojaron la motocicleta junto con las mallas e intentaron darse a la fuga,
siendo igualmente alcanzados y aprehendidos en el lugar, tratándose de dos
hombres de 23 y 35 años de edad.
Los aprehendidos fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.