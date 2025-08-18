Tras allanamiento la Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

SAN LUIS DEL PALMAR
Tras diligenciar una orden Judicial, la policía logró recuperar un teléfono celular que fuera previamente denunciado como sustraido.
Personal Policial de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigaciones Concreta, en torno a un legajo Judicial que se encuentra en trámite, diligencio una orden de allanamiento en el Barrio 184 viviendas de la localidad de San Luis del Palmar, el cual tuvo resultado positivo, ya que se logró localizar y secuestrar un teléfono de alta gama, que era requerido en el mandatario Judicial.
Al respecto, el artefacto telefónico fue remitido a la citada dependencia, donde conforme a directivas de la instancia Judicial interviniente, se procedió bajo las formalidades legales a restituir a su legítimo propietario.