Tras persecución demoran a dos jóvenes y secuestran marihuana

El procedimiento lo concretaron los citados
policías, cuando hallándose por ruta provincial N°21, divisan a una motocicleta
tipo Cross de 250 cc con dos sujetos y quienes al notar la presencia policial
emprenden su huida rápidamente girando hacia su mismo sentido de circulación,
hacia ruta nacional N°12, por lo que se inicia una persecución, hasta que en un
momento los sujetos arrojan una bolsa y
aprovechando la zona, se pierden de vista.
Posteriormente, verifican que en el interior de
la bolsa se hallaban cinco ladrillos presumiblemente sustancia de origen
vegetal, por lo que tras el correspondiente test arrojó positivo para Marihuana
con un peso total de 3,392kg.
La sustancia secuestrada fue puesta a
disposición del magistrado en turno, siendo trasladado a la citada dependencia
policial donde se prosiguen con los trámites del caso.