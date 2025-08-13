miércoles, 13 de agosto de 2025

Tras persecución demoran a dos jóvenes y secuestran marihuana

En horas de la tarde de ayer 12-08-25, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, en circunstancias en que realizaban operativos de contralor, observan a dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes al advertir la presencia policial giran hacia el mismo sentido y tras producirse una persecución éstos arrojan una bolsa, la cual se constató que contenía panes de marihuana.

El procedimiento lo concretaron los citados policías, cuando hallándose por ruta provincial N°21, divisan a una motocicleta tipo Cross de 250 cc con dos sujetos y quienes al notar la presencia policial emprenden su huida rápidamente girando hacia su mismo sentido de circulación, hacia ruta nacional N°12, por lo que se inicia una persecución, hasta que en un momento los sujetos arrojan una bolsa y aprovechando la zona, se pierden de vista.

Posteriormente, verifican que en el interior de la bolsa se hallaban cinco ladrillos presumiblemente sustancia de origen vegetal, por lo que tras el correspondiente test arrojó positivo para Marihuana con un peso total de 3,392kg.

La sustancia secuestrada fue puesta a disposición del magistrado en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosiguen con los trámites del caso.