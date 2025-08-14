jueves, 14 de agosto de 2025

Tras persecución la Policía recuperó una caja de herramientas recientemente sustraída, hay un demorado

En horas de la tarde de ayer, efectivos policiales de la Comisaría vigésimo cuarta urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, y tras ser alertados por el un automovilista, luego de una persecución, demoraron a un sujeto y recuperaron herramientas y una caja que presuntamente habrían sido sustraídos recientemente.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, pasados las 15.30 horas, cuando encontrándose en inmediaciones de Av. J. R. Fernández del citado barrio, un hombre a bordo de un automóvil alertó a los efectivos, que personas de identidad desconocida llevaban consigo un taladro y una moladora, en cuanto al otro sujeto, llevaba una caja de herramientas.

Ante tal circunstancia, se realiza una breve persecución, en cuya acción los sujetos arrojan las cosas, las que finalmente fueron secuestradas, logrando la aprehensión de uno de ellos, de alias “rudo” –mayor de edad-, en cuanto a la otra persona, logra huir entre los domicilios de la zona.

El aprehendido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.