Tras persecución la Policía recuperó una caja de herramientas recientemente sustraída, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, pasados las 15.30 horas, cuando encontrándose en
inmediaciones de Av. J. R. Fernández del citado barrio, un hombre a bordo de un
automóvil alertó a los efectivos, que personas de identidad desconocida
llevaban consigo un taladro y una moladora, en cuanto al otro sujeto, llevaba
una caja de herramientas.
Ante tal circunstancia, se
realiza una breve persecución, en cuya acción los sujetos arrojan las cosas,
las que finalmente fueron secuestradas, logrando la aprehensión de uno de
ellos, de alias “rudo” –mayor de edad-, en cuanto a la otra persona, logra huir
entre los domicilios de la zona.
El aprehendido y lo secuestrado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites del caso.