Tras tareas investigativas la Policía recuperó una moto robada

Personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Octava urbana, tras llevar adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto robo de motocicleta- lograron finalmente recuperar el rodado y aprehender al presunto autor.
Según las tareas investigativas realizadas, los efectivos
lograron determinar e identificar al presunto autor del hecho, alias “Ratita”
quien fue posteriormente aprehendido; así también, lograron recuperar la
motocicleta –marca Mondial-.
Al respecto, la persona aprehendida y la motocicleta
secuestrada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la
citada dependencia a fin de continuar con los tramites del caso.