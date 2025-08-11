lunes, 11 de agosto de 2025

Tras tareas investigativas la Policía recuperó una moto robada

Personal policial dependientes de la Comisaria Décimo Octava urbana, tras llevar adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo –supuesto robo de motocicleta- lograron finalmente recuperar el rodado y aprehender al presunto autor.

Según las tareas investigativas realizadas, los efectivos lograron determinar e identificar al presunto autor del hecho, alias “Ratita” quien fue posteriormente aprehendido; así también, lograron recuperar la motocicleta –marca Mondial-.

Al respecto, la persona aprehendida y la motocicleta secuestrada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la citada dependencia a fin de continuar con los tramites del caso.