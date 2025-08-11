Tras tareas investigativas la Policía recuperó un televisor robado en Itatí

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo ocurrido, finalmente en la jornada de ayer 10-08-25, lograron recuperar un televisor que habría sido denunciado como sustraído.
El procedimiento lo realizaron los mencionados efectivos, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo que posibilitó hallar en un descampado en un camino por Ruta Provincial N° 21 de dicha Localidad un televisor Smart Tv de 49 pulgadas -marca Phillips-, el cual habría sido presuntamente denunciado como sustraído y por lo que se procedió a su secuestro preventivo.
Lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.