lunes, 11 de agosto de 2025

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Quinta urbana lograron tras tareas investigativas recuperar una motocicleta denunciada como sustraída recientemente y por el hecho demoraron a un menor de edad quien sería el presunto autor del hecho.

El procedimiento, lo concretaron los uniformados, el sábado 09-08-25 luego de ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, que por inmediaciones de calle Tupungato y Avenida Maipú se habría registrado un hecho delictivo, donde persona desconocida sustrajo una motocicleta –marca Honda Wave de 110- la cual se hallaba estacionada en la vía publica.

Por tal motivo, y con la premura del caso, y tras realizar una intensa recorrida por la zona, lograron visualizar a un joven trasladando una motocicleta con similares características a la denunciada como sustraída, por lo que procedieron a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un menor de 17 años de edad, y tras constatar los datos del rodado se determinó que se trataría del mismo rodado denunciado como sustraído.

Al respecto, la motocicleta secuestrada y la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.