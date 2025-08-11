Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

El procedimiento, lo concretaron
los uniformados, el sábado 09-08-25 luego de ser alertados por el Sistema Integral
de Seguridad 911, que por inmediaciones de calle Tupungato y Avenida Maipú se
habría registrado un hecho delictivo, donde persona desconocida sustrajo una
motocicleta –marca Honda Wave de 110- la cual se hallaba estacionada en la vía
publica.
Por tal motivo, y con la premura
del caso, y tras realizar una intensa recorrida por la zona, lograron
visualizar a un joven trasladando una motocicleta con similares características
a la denunciada como sustraída, por lo que procedieron a la identificación y
posterior demora del mismo, tratándose de un menor de 17 años de edad, y tras
constatar los datos del rodado se determinó que se trataría del mismo rodado
denunciado como sustraído.
Al respecto, la motocicleta
secuestrada y la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las
diligencias del caso.