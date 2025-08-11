Tras un rápido accionar la Policía recuperó dos tubos de gas denunciados como sustraídos en Santa Lucía

Ayer 10-08-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Santa Lucia lograron tras un rápido accionar y tareas investigativas realizadas, recuperar dos tubos de gas de 10 kg denunciados como sustraídos.
El procedimiento, lo concretaron en horas de la madrugada,
luego de tomar conocimiento del hecho delictivo, el cual se habría registrado
en un local comercial (carrito de comidas) y por el cual finalmente los
elementos fueron recuperados y puestos a disposición de la justicia y
trasladados hasta la mencionada comisaria donde se llevan a cabo las
diligencias del caso.