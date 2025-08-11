Tras una ardua investigación la Policía recuperó dos motocicletas robadas en Goya, hay dos demorados

El primer procedimiento, lo
concretaron gracias a la valiosa colaboración del personal de la Comisaria de
Distrito 6ta de esa ciudad, momentos en que se encontraban realizando
operativos de contralor de vehículos e identificación de personas y en un momento
dado al tratar de identificar a un hombre quien circulaba a bordo de una
motocicleta –marca Keller- el mismo intenta darse a la fuga, pero tras un
rápido accionar de los uniformados lograron identificarlo y demorarlo,
tratándose de un mayor de edad. Posteriormente al realizar las averiguaciones
correspondientes del rodado se determinó que se trataría del mismo denunciado
como sustraído, por lo que fue secuestrada.
Por otra parte, continuando con
la línea investigativa se logró determinar que la otra motocicleta habría sido
sustraída por la misma persona junto a otro acompañante, quien fue
posteriormente identificado y aprehendido.
En ambos casos, las personas aprehendidas y las motocicletas secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la comisaria 1ea, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes de cada caso.