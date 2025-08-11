lunes, 11 de agosto de 2025

Tras una ardua investigación la Policía recuperó dos motocicletas robadas en Goya, hay dos demorados

Efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Primera de Goya llevaron adelante tareas investigativas en relación a dos hechos delictivos registrados durante el fin de semana, en diferentes circunstancias en zona céntrica de esa ciudad, donde personas desconocidas sustrajeron dos motocicletas, las cuales en horas de la mañana de hoy 11-08-25 fueron recuperas y los presuntos autores aprehendidos.

El primer procedimiento, lo concretaron gracias a la valiosa colaboración del personal de la Comisaria de Distrito 6ta de esa ciudad, momentos en que se encontraban realizando operativos de contralor de vehículos e identificación de personas y en un momento dado al tratar de identificar a un hombre quien circulaba a bordo de una motocicleta –marca Keller- el mismo intenta darse a la fuga, pero tras un rápido accionar de los uniformados lograron identificarlo y demorarlo, tratándose de un mayor de edad. Posteriormente al realizar las averiguaciones correspondientes del rodado se determinó que se trataría del mismo denunciado como sustraído, por lo que fue secuestrada.

Por otra parte, continuando con la línea investigativa se logró determinar que la otra motocicleta habría sido sustraída por la misma persona junto a otro acompañante, quien fue posteriormente identificado y aprehendido.

En ambos casos, las personas aprehendidas y las motocicletas secuestradas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas hasta la comisaria 1ea, donde se llevan a cabo las diligencias correspondientes de cada caso.