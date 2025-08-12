martes, 12 de agosto de 2025

Tras una ardua investigación la Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento en que un hombre habría sufrido el accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad existentes en la zona, lo que posibilitó por las inmediaciones por calle Resoagli localizar y recuperar una motocicleta -marca Guerrero modelo GC150c.c-, la cual fuera denunciada como sustraída recientemente.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.