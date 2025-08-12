Tras una ardua investigación la Policía recuperó una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría Octava Urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación en relación a un hecho delictivo, lograron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, tras tomar conocimiento en que un hombre habría
sufrido el accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un
intenso trabajo de investigación, con observación de cámaras de seguridad
existentes en la zona, lo que posibilitó por las inmediaciones por calle
Resoagli localizar y recuperar una motocicleta -marca Guerrero modelo
GC150c.c-, la cual fuera denunciada como sustraída recientemente.
El demorado y lo secuestrado
fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.