Tras una ardua investigación la Policía recuperó una moto robada en San Luis del Palmar

En la jornada de hoy 15-08-25, personal policial de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, junto a su brigada operativa, lograron recuperar una motocicleta que fuera previamente denunciada como sustraida y por el cual se llevaba a cabo un legajo judicial en trámite.
El procedimiento fue concretado en horas de la mañana, donde los funcionarios mencionados tras tomar conocimiento de la sustracción del rodado, efectuaron un amplio despliegue policial lo que posibilito localizar la motocicleta de marca motomel de 110 cc, cercano al domicilio donde residiria el sospechoso.
Al respecto, la mencionado motocicleta fue secuestrada y remitida a dependencia Policial, donde en estos momentos se llevan a cabo los tramites del caso.