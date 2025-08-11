lunes, 11 de agosto de 2025

Tres personas terminaron con graves heridas tras choque de motos en Saladas

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas tomaron conocimiento, en la mañana de hoy 11-08-25, que por Avenida Juan Pujol y calle Juan Ramón Vidal, se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas que es materia de investigación, colisionaron dos motocicletas de 110cc.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 07:30 horas y tuvo como protagonista a dos motocicletas –marcas Honda Wave de 110- una conducida por un hombre de apellido Gómez –35 años- y otra por una mujer identificada con el apellido Chávez –mayor- quien tenía como acompañante a una menor de 07 años.

A raíz de hecho, ambos conductores fueron trasladados hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad capital, en tanto que la menor derivada al hospital pediátrico Juan Pablo II, donde tras ser examinados se determinó que todos poseían lesiones de carácter graves.

Por el hecho, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los tramites al respecto.