Tres personas terminaron con graves heridas tras choque de motos en Saladas

Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado cerca de las 07:30 horas y tuvo como
protagonista a dos motocicletas –marcas Honda Wave de 110- una conducida por un
hombre de apellido Gómez –35 años- y otra por una mujer identificada con el
apellido Chávez –mayor- quien tenía como acompañante a una menor de 07 años.
A raíz de hecho, ambos
conductores fueron trasladados hasta el Hospital Escuela de nuestra ciudad
capital, en tanto que la menor derivada al hospital pediátrico Juan Pablo II,
donde tras ser examinados se determinó que todos poseían lesiones de carácter graves.
Por el hecho, en el lugar se
llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria
se continúan con los tramites al respecto.