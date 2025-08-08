Un hombre murió calcinado al incendiarse su vivienda

Según las primeas averiguaciones efectuadas y la información inicial obtenida, en horas de la madrugada de hoy 08-08-25, efectivos policiales de la Comisaría 8º Urbana, tomaron conocimiento que, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Güemes al 2400 entre calles Alberti y Larrea -por causas y circunstancias que se investigan-; se estaría registrando un incendio y presumiblemente habría una persona fallecida.
Por tal motivo y con la premura
del caso, los Policías de la citada Comisaria y de la Dirección General de
Lucha Contra el Fuego, se constituyeron inmediatamente en el lugar, rápidamente
procedieron a efectuar las labores específicas, logrando apagar el fuego,
llevándose a cabo en el lugar las tareas preventivas del caso, hallándose en el
interior, el cuerpo sin vida de un hombre, de apellido Juani, de 54 años de
edad.
Al respecto, se dio intervención a la unidad fiscal en turno, realizándose las diligencias de rigor correspondientes; desconociéndose aún más detalles y pormenores que rodearon al hecho.