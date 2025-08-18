Un Motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Curuzú Cuatiá

Según la información inicial
obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 01:00 horas y tuvo
como protagonistas a una camioneta -marca Toyota- guiado por un hombre de 61
años de edad, y una motocicleta -marca Motomel 150c.c.- conducida por un joven
de apellido -Montiel- acompañado de otra persona de apellido -Feria- ambos de
mayores de edad.
A consecuencia de este siniestro
lamentablemente falleció en el lugar el joven de apellido Montiel, a raíz de
las graves lesiones que presentaba, en tanto su acompañante resultó con
lesiones de menor consideración siendo trasladada hasta el Hospital Fernando
Irastorza.
Al respecto, en la citada
dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la
Unidad Fiscal de Investigación.