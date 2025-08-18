lunes, 18 de agosto de 2025

Un Motociclista murió tras chocar contra una camioneta en Curuzú Cuatiá

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en horas de la madrugada de hoy 18-08-25, tomaron conocimiento que, por intersecciones de Avenidas República Oriental del Uruguay y Laprida de esa Ciudad, se habría registrado un siniestro vial en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta y una motocicleta, dejando como resultado el deceso del conductor del rodado menor.

Según la información inicial obtenida, el siniestro se habría registrado alrededor de las 01:00 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Toyota- guiado por un hombre de 61 años de edad, y una motocicleta -marca Motomel 150c.c.- conducida por un joven de apellido -Montiel- acompañado de otra persona de apellido -Feria- ambos de mayores de edad.

A consecuencia de este siniestro lamentablemente falleció en el lugar el joven de apellido Montiel, a raíz de las graves lesiones que presentaba, en tanto su acompañante resultó con lesiones de menor consideración siendo trasladada hasta el Hospital Fernando Irastorza.

Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.