Valdés confirmó que modernizarán la estructura del Club de Regatas

Lo confirmó el gobernador Gustavo Valdés tras el derrumbe que sufrió el estadio del Club de Regatas. Tras el hecho, tanto el primer mandatario correntino como el actual intendente, Eduardo Tassano, realizaron una recorrida en la zona para estudiar los daños.
El Gobernador de la Provincia,
Gustavo Valdés, habló tras el derrumbe del techo del estadio de Regatas
Corrientes y confirmó que trabajarán en una estructura completamente
modernizada.
“Como gobierno provincial vamos a
estar acompañando al Club de Regatas. La estructura del tinglado fue lo que
cedió y vamos a aprovechar para hacerlo a nuevo el estadio”, dijo Valdés.
“Será una inversión importante.
Vamos a modernizar las estructuras metálicas y trabajar en todas las
refacciones que hagan falta”, agregó.
Vale recordar que la estructura
del techo terminó cediendo y afortunadamente no hay personas lesionadas.
