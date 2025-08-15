Varios demorados en diferentes procedimientos

El primer procedimiento fue
realizado cerca de las 19:30 horas, cuando recorriendo por calles Patagonia y
Rio Limay, divisaron e identificaron a un joven – de 23 años de edad-, que
observaba el interior de los vehículos estacionados y domicilios de la zona,
quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado.
De igual forma, pasadas las
21:00 horas los citados efectivos son alertados por el -S.I.S. 911-, sobre una
mujer que aparentemente momentos antes intentó sustraer prendas de vestir de un
local comercial por Avenida Maipú al 2400, por lo que de manera inmediata
acudieron al lugar, divisando y demorando a la misma, siendo identificada como
una mujer – de 29 años de edad-.
También, siendo las 23:45horas
aproximadamente, tras ser alertados por red interna, sobre una riña por calle
Cartagena y Guemes, se dirigieron hacia la zona de manera inmediata y al llegar
divisaron a varias personas ocasionando disturbios, logrando la demora de dos
de ellas y el secuestro preventivo de una “- gomera- con mango de madera”, la
cual era utilizada para agredir a los funcionarios.
Por último, alrededor de las
02:15 horas, recorriendo las calles Igarzabal y Argentina, fueron alertados
sobre un joven con aparentes intenciones delictivas brindando las
características del mismo, por lo que al realizar un intenso rastrillaje en los
alrededores lograron visualizar y demorar al mismo, siendo identificado como un
hombre – de 30 años de edad-, quien además, tras las primeras averiguaciones,
resultó poseer indecentes policiales.
Los demorados fueron trasladados
a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con
los tramites de rigor, en cada caso.