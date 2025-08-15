viernes, 15 de agosto de 2025

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la tarde de ayer y madrugada de hoy 15-08-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos-, intensificando las tareas de prevención, realizando patrullajes e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a varias personas.

El primer procedimiento fue realizado cerca de las 19:30 horas, cuando recorriendo por calles Patagonia y Rio Limay, divisaron e identificaron a un joven – de 23 años de edad-, que observaba el interior de los vehículos estacionados y domicilios de la zona, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado.

De igual forma, pasadas las 21:00 horas los citados efectivos son alertados por el -S.I.S. 911-, sobre una mujer que aparentemente momentos antes intentó sustraer prendas de vestir de un local comercial por Avenida Maipú al 2400, por lo que de manera inmediata acudieron al lugar, divisando y demorando a la misma, siendo identificada como una mujer – de 29 años de edad-.

También, siendo las 23:45horas aproximadamente, tras ser alertados por red interna, sobre una riña por calle Cartagena y Guemes, se dirigieron hacia la zona de manera inmediata y al llegar divisaron a varias personas ocasionando disturbios, logrando la demora de dos de ellas y el secuestro preventivo de una “- gomera- con mango de madera”, la cual era utilizada para agredir a los funcionarios.

Por último, alrededor de las 02:15 horas, recorriendo las calles Igarzabal y Argentina, fueron alertados sobre un joven con aparentes intenciones delictivas brindando las características del mismo, por lo que al realizar un intenso rastrillaje en los alrededores lograron visualizar y demorar al mismo, siendo identificado como un hombre – de 30 años de edad-, quien además, tras las primeras averiguaciones, resultó poseer indecentes policiales.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor, en cada caso.