sábado, 9 de agosto de 2025

Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la mañana de ayer 08-08-25, efectivos Policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.

Los operativos planificados, dieron inicio alrededor de las 11:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 12:30 horas aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus antecedentes y al control de los diferentes rodados en los que circulaban.

Las personas demoradas, fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.