domingo, 17 de agosto de 2025

Varios demorados en operativos de prevención

Efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, intensificando las tareas de prevención, realizando patrullajes e identificación de personas, en diferentes procedimientos, demoraron a varias personas.

El primer procedimiento fue realizado en la noche de ayer 16-08-25, cerca de las 21:30 horas, recorriendo por Avenida Republica del Líbano y calle Las Heras, circunstancias en que divisaron a una persona que se encontraba observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios del lugar, por lo que identificaron a un joven de 24 años de edad, quien no supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado, además tras las primeras averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.

Seguidamente, siendo las 23:00 horas aproximadamente, tras encontrase por las intersecciones de Avenidas Pedro Ferré y Artigas, demoraron e identificaron a un hombre de 46 años de edad, que se encontraba causando disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad.

De igual manera, en la mañana de hoy 17-08-25, alrededor de las 06:45 horas, momento en que el personal se encontraba de recorrida sobre Avenida Cazadores Correntinos y calle Saavedra, observaron a tres personas protagonizando un altercado entre sí, ocasionando esto intranquilidad a los transeúntes del lugar, por tal motivo se procedió a la demora de tres jóvenes mayores de edad, quienes no pudieron justificar su accionar y fueron demorados.

Por último, pasadas las 08:00 horas, en inmediaciones de calles Necochea y Gobernador Conté, visualizan a una persona merodeando observando los inmuebles del lugar, por lo que a modo de prevención identificaron a un hombre de 40 años de edad, quien tenía en su poder una billetera de dama que en su interior contenía dinero en efectivo, del cual no supo justificar su propiedad ni procedencia por lo que fue demorado.

Los demorados fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor, en cada caso.