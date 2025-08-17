Varios demorados en operativos de prevención

El primer procedimiento fue realizado en la noche de ayer
16-08-25, cerca de las 21:30 horas, recorriendo por Avenida Republica del
Líbano y calle Las Heras, circunstancias en que divisaron a una persona que se
encontraba observando detenidamente el interior de los vehículos y domicilios
del lugar, por lo que identificaron a un joven de 24 años de edad, quien no
supo justificar su presencia ni accionar, siendo demorado, además tras las
primeras averiguaciones el mismo registraría antecedentes policiales.
Seguidamente, siendo las 23:00 horas aproximadamente, tras
encontrase por las intersecciones de Avenidas Pedro Ferré y Artigas, demoraron
e identificaron a un hombre de 46 años de edad, que se encontraba causando
disturbios en la vía pública en aparente estado de ebriedad.
De igual manera, en la mañana de hoy 17-08-25, alrededor de
las 06:45 horas, momento en que el personal se encontraba de recorrida sobre
Avenida Cazadores Correntinos y calle Saavedra, observaron a tres personas
protagonizando un altercado entre sí, ocasionando esto intranquilidad a los
transeúntes del lugar, por tal motivo se procedió a la demora de tres jóvenes
mayores de edad, quienes no pudieron justificar su accionar y fueron demorados.
Por último, pasadas las 08:00 horas, en inmediaciones de
calles Necochea y Gobernador Conté, visualizan a una persona merodeando
observando los inmuebles del lugar, por lo que a modo de prevención
identificaron a un hombre de 40 años de edad, quien tenía en su poder una
billetera de dama que en su interior contenía dinero en efectivo, del cual no
supo justificar su propiedad ni procedencia por lo que fue demorado.
Los demorados fueron trasladados a las correspondientes
comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor, en
cada caso.