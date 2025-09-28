A pesar del temporal miles de jóvenes arribaron a Itatí

46° Peregrinación Juvenil del NEA Ayer durante toda la jornada las condiciones del tiempo fueron inestables. A las 15 hs. en momentos que el Monseñor Larregain, Azobispo de Corrientes daba la bendición marcando la salida, llovía torrencialmente. Varios rayos iluminaban la zona. A pesar de la tormenta los peregrinos continuaron su marcha.
Con el correr de las horas y recién a la noche las condiciones meteorológicas mejoraron, aunque se registró un notable descenso de la temperatura.
Cabe señalar que hasta el momento el operativo de seguridad está dando resultados positivos.
La Policía de Corrientes desplegó unos 300 efectivos, 50 vehículos y 20 motos para garantizar la seguridad de los peregrinos, que partieron desde el cruce de la Ruta Nacional 12 y la Provincial 43 y avanzaron hasta la Basílica de Itatí.
En horas de la mañana de este domingo se realizó la misa central, en la Basílica de Itatí, contando con la presencia de las autoridades provinciales, municipales, representantes de la Policía de Corrientes e invitados especiales.