jueves, 18 de septiembre de 2025

Allanamiento en el B° Apipé: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

En horas de la mañana de hoy 18-09-25, efectivos policiales de la Comisaría décimo séptima urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación a un ilícito que se investiga, tras diligenciar una orden de allanamiento hallaron y secuestraron cosas de dudosa procedencia.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a diligenciar un oficio judicial, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la División P.A.R., en un domicilio ubicado por calle Sicilia entre calles Costanera norte y Zaragoza, lugar donde identificaron a quienes serían sindicados como presuntos autores, además procedieron al secuestro de un secarropa, un termo Stanley, un equipo de música, los cuales interesarían en la causa, además otros de dudosa procedencia, siendo los mismos, una bicicleta -marca SLP-, un televisor de 43 pulgadas, y cables de alargue.

Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.