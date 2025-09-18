Allanamiento en el B° Apipé: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia

Los
distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los efectivos a
diligenciar un oficio judicial, para lo cual contaron con la valiosa
colaboración de personal de la División P.A.R., en un domicilio ubicado por
calle Sicilia entre calles Costanera norte y Zaragoza, lugar donde
identificaron a quienes serían sindicados como presuntos autores, además
procedieron al secuestro de un secarropa, un termo Stanley, un equipo de
música, los cuales interesarían en la causa, además otros de dudosa procedencia,
siendo los mismos, una bicicleta -marca SLP-, un televisor de 43 pulgadas, y
cables de alargue.
Las cosas
secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente,
siendo trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
tramites del caso.