Allanamiento en el B° Piola: La Policía secuestró más de cien celulares de dudosa procedencia

La diligencia se llevó adelante en un domicilio ubicado por calle Malvinas Argentina a la altura del 1.200 aproximadamente, lugar donde fueron demorados inicialmente el supuesto propietario del lugar y otra persona que estaba al momento del procedimiento.
Cabe señalar que los aparatos móviles inacutados fueron trasladados luego a la Cría 7ma donde permanecerán en depósito mientras se investigan su procedencia y además también quedan a disposición de aquellas personas que hayan sido víctimas de alguna sustracción de aparatos telefónicos y que podrán concurrir a mirar si se trata o no del teléfono sustraído.
El jefe Crio. Gral. Lic Miguel Angel Leguizamon, el Subjefe Crio. Gral. Walter Aceval y el Director Gral de Seguridad y Prevención del Delito Crio. Gral. Lic José Galarza, se hicieron presentes en el lugar tras el procedimiento y felicitaron al personal de la Cría 7ma que realizaron este importante procedimiento.