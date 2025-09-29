lunes, 29 de septiembre de 2025

Allanamiento en el B° Piola: La Policía secuestró más de cien celulares de dudosa procedencia

En horas de la siesta de hoy, efectivos policiales de investigación de la omisaría Séptima Urbana y con la colaboración de la división Infantería, tras diligenciar una orden de allanamiento en el Barrio "Piola" en el marco investigativo de un legajo judicial, finalmente lograron hallar dentro de un inmueble más de 100 teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, que serían de dudosa procedencia y de acopio clandestino, sin ningún tipo de documentación y/o habilitación. Además se encontraron cartuchos de distintas armas de fuego.

La diligencia se llevó adelante en un domicilio ubicado por calle Malvinas Argentina a la altura del 1.200 aproximadamente, lugar donde fueron demorados inicialmente el supuesto propietario del lugar y otra persona que estaba al momento del procedimiento.

Cabe señalar que los aparatos móviles inacutados fueron trasladados luego a la Cría 7ma donde permanecerán en depósito mientras se investigan su procedencia y además también quedan a disposición de aquellas personas que hayan sido víctimas de alguna sustracción de aparatos telefónicos y que podrán concurrir a mirar si se trata o no del teléfono sustraído. 

El jefe Crio. Gral. Lic Miguel Angel Leguizamon, el Subjefe Crio. Gral. Walter Aceval y el Director Gral de Seguridad y Prevención del Delito Crio. Gral. Lic José Galarza, se hicieron presentes en el lugar tras el procedimiento y felicitaron al personal de la Cría 7ma que realizaron este importante procedimiento.