Allanamiento en el B° Pujol: Secuestran elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demoradas

En horas de la mañana de hoy
30-09-25, efectivos policiales de la Unidad especial anti arrebato en
cooperación de sus pares de la Comisaría Décimo Novena urbana, en colaboración
con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación desplegadas
en relación a un hecho delictivo perpetrado en un local comercial de
motocicletas, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y
secuestraron un automóvil, dinero en efectivo, prendas de vestir, herramientas,
radio Handy, teléfonos celulares y otras cosas de dudosa procedencia, como ser
motocicletas y bicicletas, procediendo a la aprehensión de un hombre y la
demora de dos personas más.
Los distintos trabajos de
investigación dieron inicio, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo
ocurrido días atrás, en un local comercial de venta de motocicletas ubicada en
inmediaciones de Av. Independencia y calle Francia de esta ciudad, el cual
llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento.
En ese marco, en la mañana de
hoy, efectivos de la Unidad especial anti arrebato, con la cooperación de
personal de la Comisaría décimo novena urbana y de la división Policía de Alto
riesgo -P.A.R.-, diligenciaron una orden de allanamiento, en un domicilio
ubicado en el citado barrio, lugar donde hallaron y secuestraron un automóvil
–marca Chevrolet Aveo-, que presuntamente habría sido el utilizado para cometer
el hecho, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, prendas de
vestir, herramientas varias, teléfonos celulares, radio Handy, los cuales
podrían tener vinculación con el ilícito que se investiga, además, procedieron
a la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, que en principio podría
tratarse de la persona que actuó en forma de apoyo a los presuntos autores.
Así mismo, de forma paralela
secuestraron cuatro motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, y otras
dos bicicletas, iniciándose actuaciones por supuesta receptación de elementos
de dudosa procedencia, y procedieron a la demora de dos personas mayores de
edad.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.