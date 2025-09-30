martes, 30 de septiembre de 2025

Allanamiento en el B° Pujol: Secuestran elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demoradas

En horas de la mañana de hoy 30-09-25, efectivos policiales de la Unidad especial anti arrebato en cooperación de sus pares de la Comisaría Décimo Novena urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a un hecho delictivo perpetrado en un local comercial de motocicletas, tras diligenciar una orden de allanamiento, hallaron y secuestraron un automóvil, dinero en efectivo, prendas de vestir, herramientas, radio Handy, teléfonos celulares y otras cosas de dudosa procedencia, como ser motocicletas y bicicletas, procediendo a la aprehensión de un hombre y la demora de dos personas más.

Los distintos trabajos de investigación dieron inicio, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido días atrás, en un local comercial de venta de motocicletas ubicada en inmediaciones de Av. Independencia y calle Francia de esta ciudad, el cual llevó a los efectivos a diligenciar una orden de allanamiento.

En ese marco, en la mañana de hoy, efectivos de la Unidad especial anti arrebato, con la cooperación de personal de la Comisaría décimo novena urbana y de la división Policía de Alto riesgo -P.A.R.-, diligenciaron una orden de allanamiento, en un domicilio ubicado en el citado barrio, lugar donde hallaron y secuestraron un automóvil –marca Chevrolet Aveo-, que presuntamente habría sido el utilizado para cometer el hecho, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, prendas de vestir, herramientas varias, teléfonos celulares, radio Handy, los cuales podrían tener vinculación con el ilícito que se investiga, además, procedieron a la aprehensión de un hombre de 32 años de edad, que en principio podría tratarse de la persona que actuó en forma de apoyo a los presuntos autores.

Así mismo, de forma paralela secuestraron cuatro motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, y otras dos bicicletas, iniciándose actuaciones por supuesta receptación de elementos de dudosa procedencia, y procedieron a la demora de dos personas mayores de edad.

Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden. 