sábado, 27 de septiembre de 2025

Allanamientos en el B° Molina Punta: La Policía secuestró cocaína, hay dos jóvenes demorados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Séptima Urbana, en la mañana de hoy 27-09-25, cerca de las 08:30 horas, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, diligenciaron dos órdenes de allanamientos en domicilios del Barrio Molina Punta para lo que contaron con la colaboración del Grupo P.A.R. y de la División Canes.

El primer procedimiento lo llevaron a cabo en un domicilio ubicado por calle Pasionarias del mencionado barrio, donde se procedió a la demora de dos jóvenes mayores de edad, como así también el secuestro de dos tubos de gas de 10 kg vinculados aparentemente a la causa que se investiga.

El segundo procedimiento lo concretaron en una vivienda por calle Josefina Conté y Los Tulipanes, lugar donde se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes de varios elementos de dudosa procedencia como ser dos pavas eléctricas, alargues de cable reforzado de aproximadamente 50mts, cajas de herramientas, cinco teléfonos celulares, un aire acondicionado, un equipo de música entre otros, además en la oportunidad se halló  sustancias  blanquecinas envueltas en un envoltorio de nailon, por lo que se solicitó la colaboración del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, dando como resultado positivo en Cocaína con un peso total de 44,00 gramos, por ello se procedió al secuestro de las sustancias y aprehensión del propietario del inmueble, tratándose de un hombre mayor de edad.

Al respecto, la persona aprehendida, los dos demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor.