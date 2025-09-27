Allanamientos en el B° Molina Punta: La Policía secuestró cocaína, hay dos jóvenes demorados

El primer procedimiento lo llevaron a cabo en un
domicilio ubicado por calle Pasionarias del mencionado barrio, donde se
procedió a la demora de dos jóvenes mayores de edad, como así también el
secuestro de dos tubos de gas de 10 kg vinculados aparentemente a la causa que
se investiga.
El segundo procedimiento lo concretaron en una
vivienda por calle Josefina Conté y Los Tulipanes, lugar donde se secuestró
bajo las formalidades legales correspondientes de varios elementos de dudosa
procedencia como ser dos pavas eléctricas, alargues de cable reforzado de aproximadamente
50mts, cajas de herramientas, cinco teléfonos celulares, un aire acondicionado,
un equipo de música entre otros, además en la oportunidad se halló sustancias blanquecinas envueltas en un envoltorio de nailon,
por lo que se solicitó la colaboración del personal de la Dirección de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test
orientativo, dando como resultado positivo en Cocaína con un peso total de
44,00 gramos, por ello se procedió al secuestro de las sustancias y aprehensión
del propietario del inmueble, tratándose de un hombre mayor de edad.
Al respecto, la persona aprehendida, los dos
demorados y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la
Justicia siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se
llevan adelante las diligencias de rigor.