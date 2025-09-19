Allanamientos en el B° Punta Taitalo: Secuestraron armas de fuego, dinero y elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

Las diversas labores desplegadas, permitió a los
citados efectivos el diligenciamiento de varias órdenes judiciales, en
domicilios ubicados por calle Santa Filomena de dicho barrio, lugar donde
hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, una bicicleta – marca
TMBike rodado 28”-, armas fuego – dos revólveres, calibre .38-, dos teléfonos
celulares – marca Samsung y Iphone-, y dinero en efectivo, además, procedieron
a la demora de un hombre – mayor de edad-,quien se encuentra presuntamente
vinculado a la causa que se investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos
a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la
citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.