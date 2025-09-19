viernes, 19 de septiembre de 2025

Allanamientos en el B° Punta Taitalo: Secuestraron armas de fuego, dinero y elementos de dudosa procedencia, hay un demorado

En la jornada de hoy 19-09-25, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Sexta Urbana, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial por – supuesto hurto-, tras realizar diferentes labores investigativas, diligenciaron órdenes de allanamiento en el barrio Punta Taitalo, secuestraron varias cosas de interés y demoraron a una persona presuntamente vinculada al hecho que se investiga.

Las diversas labores desplegadas, permitió a los citados efectivos el diligenciamiento de varias órdenes judiciales, en domicilios ubicados por calle Santa Filomena de dicho barrio, lugar donde hallaron y secuestraron, bajo las formalidades legales, una bicicleta – marca TMBike rodado 28”-, armas fuego – dos revólveres, calibre .38-, dos teléfonos celulares – marca Samsung y Iphone-, y dinero en efectivo, además, procedieron a la demora de un hombre – mayor de edad-,quien se encuentra presuntamente vinculado a la causa que se investiga. 

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.