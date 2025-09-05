Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía secuestró una moto robada y elementos de dudosa procedencia, hay cuatro demorados

Los distintos trabajos de
investigación desplegados en relación a un legajo que se encuentra en trámite,
posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en la jornada de ayer
04-09-25, en un domicilio ubicado en la Localidad de Paso de la Patria, donde hallaron
y secuestraron varias prendas de vestir, las cuales habrían sido aparentemente
utilizadas por presuntos autores para cometer el hecho delictivo.
Por otra parte, en la
mañana de hoy 05-09-25, se diligenciaron dos órdenes de allanamientos en esta
Ciudad Capital, uno de ellos en un domicilio ubicado en calles 12 de Octubre y
Salta, y el otro en inmediaciones de calles Rogelio García y Falcón, lugares
donde los mencionados efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres
mayores de edad, quienes se hallarían presuntamente vinculados en el hecho que
se investiga, además en la oportunidad se logró recuperar una motocicleta
denunciada como sustraída y el secuestro preventivo de otros elementos de
dudosa procedencia.
Además, continuando con
la línea investigativa, los efectivos policiales en Ruta Nacional N°12 y Ruta
43, procedieron a la demora en la vía pública de dos hombres mayores de edad,
los cuales aparentemente también tendrían vinculación con los hechos delictivos
en trámite.
Estas personas junto a lo secuestrado fueron puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.