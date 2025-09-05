viernes, 5 de septiembre de 2025

Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía secuestró una moto robada y elementos de dudosa procedencia, hay cuatro demorados

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal de forma conjunta con el Grupo Táctico Operacional, ambos pertenecientes a la Unidad Regional N°1, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar ordenes de allanamientos, finalmente lograron recuperar una motocicleta y el secuestro de prendas de vestir, entre otros elementos de dudosa procedencia, además posteriormente la aprehensión de cuatro hombres, los cuales serían los presuntos autores del hecho delictivo que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados en relación a un legajo que se encuentra en trámite, posibilitaron diligenciar una orden de allanamiento en la jornada de ayer 04-09-25, en un domicilio ubicado en la Localidad de Paso de la Patria, donde hallaron y secuestraron varias prendas de vestir, las cuales habrían sido aparentemente utilizadas por presuntos autores para cometer el hecho delictivo.

Por otra parte, en la mañana de hoy 05-09-25, se diligenciaron dos órdenes de allanamientos en esta Ciudad Capital, uno de ellos en un domicilio ubicado en calles 12 de Octubre y Salta, y el otro en inmediaciones de calles Rogelio García y Falcón, lugares donde los mencionados efectivos procedieron a la aprehensión de dos hombres mayores de edad, quienes se hallarían presuntamente vinculados en el hecho que se investiga, además en la oportunidad se logró recuperar una motocicleta denunciada como sustraída y el secuestro preventivo de otros elementos de dudosa procedencia.

Además, continuando con la línea investigativa, los efectivos policiales en Ruta Nacional N°12 y Ruta 43, procedieron a la demora en la vía pública de dos hombres mayores de edad, los cuales aparentemente también tendrían vinculación con los hechos delictivos en trámite.

Estas personas junto a lo secuestrado fueron puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites del caso.